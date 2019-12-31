В Еврокомиссии приветствовали подписание контракта на транзит газа между Украиной и РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Высоко ценю всю тяжелую работу и усилия. Благодаря политической сделке между Украиной, Россией и Европейской комиссией, заключенной на прошлой неделе, отныне подписан транзитный контракт между соответствующими компаниями, который обеспечит непрерывные потоки газа в Европу с 01.01.2020. Сделка скреплена печатью", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

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