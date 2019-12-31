Зеленский, Рябошапка и Баканов несут ответственность за расследование убийства Гандзюк, - активисты

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"В стране сменился президент, Генеральный прокурор, глава СБУ, состав ВРУ. Не изменилось только одно - заказчики и организаторы убийства Кати до сих пор на свободе. За этот год родные и друзья Кати слышали немало обещаний, нареканий и просьб "еще немного подождать". Однако уже стало ясно, что за всеми этими словами скрывалось банальное стремление слить дело", - отметили активисты.

Активисты составили схему "людей, от которых вся страна ждет ответа на вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?" и которые несут полную ответственность за дело Кати".

"Мы не допустим, чтобы убийцы нашей подруги избежали наказания. Запомните. Мы сделаем их жизнь и жизнь тех, кто сливает дело, невыносимой", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

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