Мужчина, разыскиваемый за похищение людей, задержан в аэропорту "Киев", - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Впункте пропуска "Жуляны" задержали украинца, которого правоохранители Ривненской области объявили в розыск за совершение двух уголовных преступлений: незаконное лишение свободы или похищение человека и нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Мужчина 1972 года рождения прибыл рейсом из Лондона. Во время пограничного контроля на него сработала одна из баз данных.

Задержанного мужчину передали сотрудникам Нацполиции.

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