Транзит газа в 2020 году может составить 75 млрд кубометров, - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время брифинга.

"По информации, которой я владею, Российская Федерация не имеет судна, которое могло бы достроить Северный поток-2. Если это предположение верно, то в таком случае объем транзита по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров", - сказал Коболев.

По его словам, в этом году объем транзита составил 90 млрд кубометров, однако в следующем году будет потерян тот объем, который перекинут на достроенный "Турецкий поток" - 15 млрд кубометров.

"Остается 75 млрд кубометров. Я бы ожидал на этом уровне", - добавил Коболев.

При этом он отметил, что тариф на прокачку гарантированных объемов остался неизменным.

"Тариф устанавливал регулятор на основании европейских правил", - заявил Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала с Россией 5-летний контракт на транзит газа.

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