За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ

Как этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом говорится в заявлении партии.

"Помогая России избежать ответственности за сбитие пассажирского самолета рейса MH17, нынешняя власть выдает ей Владимира Цемах. Прикрывая организаторов преступлений Януковича, в частности против Майдана, и терактов в украинских городах - отдает России беркутовцев и террористов. Такая политика умиротворения агрессора ставит под угрозу наложения на него международных санкций и ведет к выходу Кремля из-под ответственности за агрессию", - говорится в сообщении.

Украина имела исключительно сильную позицию на газовых переговорах с Россией. Выигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже и четкая перспектива выигрыша по иску 2018 ставили "Газпром" на грань дефолта.

Команда НАК "Нафтогаз Украины" в предыдущие пять лет обеспечила выполнение президентских директив и поручений, гарантировав энергетическую безопасность и независимость Украины.

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"Введение санкций США против "Северного потока-2" поставило под сомнение реальность построения газопроводов в обход Украины. Теплая зима и накопленные резервы газа позволяли принимать решения не в условиях цейтнота, а исходя из наиболее выгодных позиций", - отметили в пресс-службе "Евросолдиарности".

Несмотря на это, нынешняя власть пошла на условия, которые существенно ослабляют возможности Украины противодействовать российской агрессии.

"Недаром помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак, чья подпись стоит под протоколом, который лег в основу условий транзита, получил высокую оценку российской стороны", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что по принятым условиям, Украина не только отказывается от многомиллиардных штрафов, ареста имущества "Газпрома" в рамках ответственности России по соглашению 2009 года, но и фактически дает согласие на достройку газопроводов в обход своей территории. Ведь с 2021-го года принят гарантированный объем транзита только в 40 млрд кубометров газа - то, что Россия изначально предлагала через западных партнеров как свою позицию. Это ставит под сомнение перспективу дальнейших санкций.

"Поэтому неудивительно, что Путин обменялся с Зеленским новогодними поздравлениями. Все основания для этого созданы. Фактически, за счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия", - говорится в сообщении.

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В связи с этим, "Европейская Солидарность" требует:

1. Не допустить свертывания международных судебных процессов против Российской Федерации и ее субъектов, в частности относительно возвращения крымских месторождений;

2. Ввести запрет на прямые поставки в Украину российского газа;

3. Продолжить координацию усилий с международными партнерами по недопущению построения "Северного потока-2".

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