Новый обмен может состояться зимой, списки начнут согласовывать немедленно, - Мендель

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года", - сказала она.

По словам Мендель, до того, как списки будут согласованы, невозможно сказать, сколько именно людей удастся обменять или назвать их имена.

"Надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - добавила Мендель.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский и Путин по телефону обменялись поздравлениями и договорились о согласовании новых списков на обмен

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.