Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина

Об этом он написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Позиция федерального правительства ясна: пакт Молотова-Риббентропа служил для подготовки преступную наступательную войну нацистской Германии против Польши. СССР вместе с Германией участвовал в этом жестоком разделении Польши", - отметил Никель.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы готовы к длительной информационной войне с Россией из-за последних высказываний Путина, - МИД Польши

Как известно, Путин на пресс конференции 19 декабря, а затем, 24 декабря, на коллегии Минобороны России заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Российский лидер также утверждал, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 году часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявил, что поводом к началу Второй мировой войны была не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

Также на Цензор.НЕТ: Заявления Путина перечеркивают усилия Горбачева и Ельцина, признавших ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны, - МИД Польши