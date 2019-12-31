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31.12.19 18:42

Ситуация в ООС: 1 обстрел, раненых нет, - штаб

С начала суток противник один раз нарушил режим прекращения огня.

Ситуация в ООС: 1 обстрел, раненых нет, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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Ситуация в ООС: 1 обстрел, раненых нет, - штаб 03

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