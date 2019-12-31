"Прямо здесь и буду встречать Новый год", - защитники Украины готовятся к празднику на передовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Штаб Операции объединенных сил опубликовал фото и видео подготовки украинских воинов к празднованию Нового года на Луганском направлении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Посмотрим в этот раз. По прошлым годам там было совсем по-другому. Они праздновали. Как говорится, минометами "поздравили"", - говорит военнослужащий Алексей.

Лариса уже четвертый год служит на должности фельдшера батальона. Сегодня она готовит новогодний стол.

"Готовим традиционно голубцы. Оливье - два тазика. Рыба. Котлеты. Картошка-пюрешка. На войне будет необычное блюдо - это рыба заливная", - рассказала Лариса.

"Мы стараемся максимально наших хлопцев побаловать. Хоть далеко от дома. Но хоть чуточку, чуточку создать им домашний уют или хотя бы домашнюю еду", - добавила она.

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