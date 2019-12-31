Оккупанты выслали из Крыма на материковую Украину блогера Гайворонского, сменившего риторику с пророссийской на проукраинскую

О выдворении Гайворонского написал на своей странице в Facebook председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Евгения Гайворонского, журналиста, жившего во временно оккупированном Крыму и во время вторжения российских войск поддержавшего действия России по захвату Крыма, сегодня ночью депортировали на материковую часть Украины", - написал он.

Согласно данным Чубарова, Гайворонского в сопровождении сотрудников ФСБ и миграционной службы России выдворили в районе пограничного перехода между Россией и Украиной Чертково-Меловое (Ростовская область).

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"В настоящее время Евгений Гайворонский должно быть уже в городе Бахмуте, откуда он собирается следовать в Киев", - отметил Чубаров.

Евгений Гайворонский поддержал оккупацию Крыма. Он принимал участие в сборе подписей для проведения так называемого "референдума" о присоединении к России.

Однако через некоторое время журналист выразил надежду, что Украина вернет Крым.

В Крыму Гайворонского задержали и обвинили в админнарушении по статье "оскорбление в Интернете власти и символов России" из-за поста в Facebook о Владимире Путине. После этого он был арестован по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости.

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В ноябре документы, по которым Гайворонскому выдали российский паспорт, признали незаконными. Его самого отправили в Краснодарский край в центр для содержания иностранных граждан, ожидающих выдворения или депортации.