Освободить "беркутовцев" и террористов - значит разрушить прямые доказательства причастности России к преступлениям, - Порошенко

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ. Интервью было записано накануне судебных заседаний, на которых "беркутовцев" отпустили под личное обязательство.

"Когда мы составляли "Минск", там записано, что не подпадают (под амнистию. – Ред.) те, кто совершил тяжкие преступления, не подпадают те преступники, которые не имеют никакого отношения к событиям на фронте", - напомнил Порошенко.

По мнению пятого президента, даже факт выдачи Украиной террориста Цемаха во время прошлого обмена разрушает мировую коалицию в пользу нашей страны.

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"Нам нужно делать все, чтобы удерживать власть от подобных вещей. Да, приходится принимать непростые решения. Да, я могу предположить, что и Зеленскому сейчас нелегко. Но государственность - держи! По-другому быть не может", - отметил Петр Порошенко.