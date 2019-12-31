Зарплата в следующем году вырастет на 10%, - Милованов

Об этом написал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Рост заработной платы высокими темпами проходит уже четвертый год подряд - этого года за первые 11 месяцев заработная плата у реальном измерении была на 9,6% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Фактически, покупательная способность средней заработной платы уже существенно превысила докризисный уровень 2013 года", - написал он.

По прогнозам Милованова, рост реальной заработной платы в следующем году составит около 10%.

"Увеличение зарплат будет уменьшать миграцию работников за границу, а в определенных отраслях и определенных регионах, где есть наибольший спрос на работников, люди будут возвращаться", - считает Милованов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я жаловался не на свою зарплату, а на зарплату всех украинцев, она должна быть выше, - Милованов

Министр назвал рост зарплат плохой новостью для типов бизнеса, в которых не происходит инвестиций в развитие производительности.

Милованов отметил, что согласно прогнозу Минэкономики рост ВВП по итогам 2019 года составит 3,5%, а в следующем году экономический рост ускорится до 3,7%.

Проблемы с падением промышленности министр назвал "системными" и пообещал "системно их решать".

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