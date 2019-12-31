Путин будто бы "воскресил" дух Сталина и хочет поссорить украинцев, - экс-посол Польши Пекло

Об этом в интервью "Укринформу" заявил бывший посол Польши в Украине Ян Пекло, информирует Цензор.НЕТ.

"Историческая политика, которую представляет и популяризирует сегодня Путин, почти на 100% совпадает с исторической политикой Сталина. Кажется, что он ожил, а его дух ходит по кабинетам Кремля и диктует кремлевским чиновникам, что нужно делать", - сказал он.

По словам дипломата, цель Путина - "собирание земель" и расширение российского влияния. Первой жертвой этой политики может стать Минск, ведь его возможности для маневра ограничены.

"Путин также стремится дестабилизировать Украину, в том числе и при помощи так называемой формулы Штайнмайера и встреч Нормандской четверки", - подчеркнул Пекло.

Также на Цензор.НЕТ: Сталин и Гитлер грубо поделили Польшу, - Берлин ответил на слова Путина

"Он хочет создать ситуацию, при которой можно было бы поссорить украинцев внутри страны, чтобы там появились два непримиримых лагеря, как сейчас это немного наблюдается в Польше. В таком случае Путину легче будет влиять на украинскую политику", - добавил экс-посол.