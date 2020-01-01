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01.01.20 00:54

"Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой", - новогоднее поздравление правительства

Кабинет министров Украины поздравил граждан страны с Новым годом.

кабмин,правительство

Текст поздравления опубликован на сайте правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Дорогие украинцы! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны!" - сказано в поздравлении.

"Впервые в истории нашей страны Президент, Парламент и Правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась", - отметили в правительстве.

В Кабмине отметили, что за последние 4 месяца "удалось очень многое", но мы понимаем, что этого не достаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения".

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"В следующем году я хочу вам пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране", - сказано в сообщении.

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