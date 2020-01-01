Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Враг обстрелял позиции наших подразделений из БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:

дважды рядом с населенным пунктом Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;

возле Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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