В Украине начал действовать Избирательный кодекс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в разделе XXII в статье 133 определено, что "выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.
Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа .
Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.
27 декабря президент Зеленский подписал Избирательный кодекс.