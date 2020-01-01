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01.01.20 09:30

В Украине начал действовать Избирательный кодекс

1 января 2020 начинает действовать Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками и гарантирующий гендерный баланс.

В Украине начал действовать Избирательный кодекс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в разделе XXII в статье 133 определено, что "выборы народных депутатов Украины осуществляются на основе пропорциональной системы по единым спискам кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий.

Право на участие в распределении депутатских мандатов приобретают партии, в поддержку региональных избирательных списков кандидатов в депутаты от которых в пределах общегосударственного округа подано 5% и более от общего количества голосов избирателей, поддержавших региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от всех партий в рамках общегосударственного округа .

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс, согласившись с предложениями президента Украины Владимира Зеленского.

27 декабря президент Зеленский подписал Избирательный кодекс.

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