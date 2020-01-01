Минимальная зарплата выросла на 550 грн с 1 января 2020 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно проекту Государственного бюджета на 2020 год, минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет увеличивается на 550 гривен и составит 4 723 гривны.

Последний раз минимальная заработная плата повышалась на 450 гривен или 12,1% до 4 173 гривен 1 января 2019 года.

Также вырос и прожиточный минимум.

Согласо Госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.

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