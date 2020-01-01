ГТС Украины транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", - говорится в сообщеннии.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Договор о транзите газа - значительное достижение Украины, - США