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01.01.20 10:51

ГТС Украины транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"

"Оператор ГТС Украины", с 1 января 2020 ставший новым оператором украинской газотранспортной системы вместо "Укртрансгаза", заявило о продолжении транзита российского газа согласно новому соглашению между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

ГТС Украины транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с "Газпромом"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОГТСУ в Facebook.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме", - говорится в сообщеннии.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

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ГТС Украины транспортировала первые кубометры газа в ЕС по новому контракту с Газпромом 01

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