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01.01.20 12:00

Закон об обличителях коррупции вступил в силу

Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции", который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 г., вступил в силу с 1 января 2020 г.

Закон об обличителях коррупции вступил в силу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связаном с коррупцией правонарушении, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал законопроект об уголовной ответственности за клевету о якобы совершении коррупционных действий.

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