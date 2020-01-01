С начала суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сегодня, 1 января, с начала суток по состоянию на 12.00, по имеющейся информации, обстрелов позиций наших защитников на линии боевого соприкосновения со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил ежеминутно мужественно и пристально находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 5 раз обстреливал позиции украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС