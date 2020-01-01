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01.01.20 13:49

Албания возглавила ОБСЕ: Украина - один из главных приоритетов

С 1 января 2020 Албания возглавила Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Урегулирование войны на Донбассе станет одним из приоритетов ее председательства.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Пост действующего председателя региональной организации безопасности занял премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Эди Рама.

"Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликтов будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе по-прежнему уносили жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро начать работу в зоне конфликта, но иногда может сделать это там, где никто другой не в состоянии", - сказал Эди Рама.

Отметим, в 2019 году в ОБСЕ председательствовала Словакия.

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