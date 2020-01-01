Только одна школа с изучением украинского языка числится в оккупированном Крыму, - член Меджлиса Бариев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказала в эфире радио "Крым.Реалии".

"Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучают", – сказал Бариев.

По его информации, в 2019 году "продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ".

"Только по официальным данным изменился статус 16 из них: 7 школ остались со статусом крымскотатарского языка, 5 школ перевели на двуязычное образование, остальные 4 школы стали общеобразовательные", - указал Бариев.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму постоянно сокращается количество детей, обучающихся на украинском и крымскотатарском языках. Сейчас украинский изучают 250 детей, а крымскотатарский - 6000.

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