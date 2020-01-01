ГБР не справилось с первоочередными задачами по итогам 2019 года, - заявление Госбюро

Об этом говорится в заявлении Госбюро, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - говорится в сообщении.
ГБР приглашает общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений.
"Для записи на личный прием к руководству ГБР просим присылать письма с аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи. Мы ждем содержательную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи и др.", - сообщили в Госбюро.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий полномочия директора Государственного бюро расследований (ГРБ) и разрешающий переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.
В связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.
27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Трубу и назначил врио главы ГБР нардепа от "СН" Венедиктову.