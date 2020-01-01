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01.01.20 17:44

На Софийской площади Киева Новый Год встретили 100 тысяч украинцев, на Контрактовой - 40 тысяч, - КМДА

На Софийской площади столицы состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Празднество продолжается и 1 января: сегодняшний концерт стартовал в 17:00.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской горадминистрации.

"Праздничное настроение у главной елки страны на Софийской площади создавали Руслана, группы "ТНМК" и "Мандри", танц-театр "Жизнь", Назар Савко. Государственный симфонический оркестр "Kyiv Fantastic Orchestra" исполнил лучшие европейские хиты", - сказано в сообщении.

Сегодня, 1 января на Софийской площади выступят "Kyiv Fantastic Orchestra", Barleben и Андрей Стукало. Концерт начался в 17:00.

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На Контрактовой площади "можно посетить каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и любимых горках. А также на локации постоянно работает ярмарка с фудкортом", - добавили в КГГА.

В горадминистрации отметили, что по информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно. В течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий.

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