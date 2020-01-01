С 1 января выросли выплаты для семейных форм воспитания

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как ранее сообщала министр социальной политики Юлия Соколовская, согласно постановлению Кабинета министров, с 1 января 2020 года повышены размеры государственной соцпомощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью - с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. Это сделано с целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа.

Также вырос и размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям: с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка.

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Если раньше большинство выплат шли субвенцией из государственного бюджета местным, то теперь они будут финансироваться напрямую из бюджетной программы Минсоцполитики, сообщила министр.

Согласно вступившему 1 января в силу закону "О Государственном бюджете на 2020 год", для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1 779 гривен; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 гривен.

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