В зоне ООС за сутки - 2 обстрела и 1 раненый

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Оба обстрела наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"", - сказано в сообщении.

Противник обстреливал позиции защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в штабе ООС.

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