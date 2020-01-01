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01.01.20 19:01

Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области. ФОТО

В Запорожье петарда залетела на балкон на втором этаже пятиэтажки, в Бердянске она попала аж на девятый этаж.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.

"В городе Запорожье по улице Михайлова в Днепровском районе, в 00:30 поступило сообщение о возгорании домашних вещей на балконе второго этажа пятиэтажного жилого дома на площади 2 м. кв", - сказано в сообщении.

Этот огонь хозяин квартиры смог погасить самостоятельно. А в Бердянске понадобилось вмешательство пожарных.

Два балкона загорелись из-за новогодних петард в Запорожской области 01

"В 2:14 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по улицам Европейская в городе Бердянск. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в одной из квартир на балконе девятого этажа горит пластиковая обшивка балкона", - сказано в сообщении.

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"Вероятно, причиной обоих пожаров стал взрыв петарды, которая попала на балкон извне. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование", - отметили в ГСЧС.

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