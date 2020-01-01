Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.01.20 19:41

В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине

Президент США в новогоднюю ночь, отвечая на вопросы журналистов перед вечеринкой, похвалил Зеленского и призвал больше помогать Украине.

В новогоднюю ночь Трамп призвал Меркель, Макрона и НАТО больше помогать Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Президент США упомянул о большой коррупции в Украине, однако президента Зеленского похвалил, рассказывая о телефонном разговоре с украинским коллегой.

"Это был идеальный, абсолютно уместный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, его избрали президентом из-за (усталости от. – Ред.) коррупции. У них очень большая коррупция", - сказал Дональд Трамп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Решение Трампа заморозить помощь Украине привело к конфликтам и неразберихе в Белом доме и Пентагоне, - NYT

Американский президент призвал Германию, Францию и НАТО больше помогать Украине.

"Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине. - Ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", - спросил он.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса. - Ред.), они также должны больше давать Украине", - сказал президент Трамп.

Также на Цензор.НЕТ: Меркель не обижается на слова о ней в разговоре Трампа с Зеленским, - Пристайко

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100