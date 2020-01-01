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01.01.20 19:56

Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны

Полотно Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" было вывезено из Днепропетровска во время его оккупации нацистами в 1941-1943 гг.

Украине вернули картину, похищенную во время Второй мировой войны

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Картина была выставлена в 2017 году выставлена на аукцион в американском штате Вирджиния. С тех пор наша страна вела кропотливую работу по возвращению полотна.

В результате супруги Дэвид и Габриэла Трейси, граждане США, владевшие картиной последние 30 лет, передали ее в дар Украине.

"Возвращение картины в Украину - это результат многолетней совместной работы и красноречивый жест не только стратегического партнерства между Украиной и США, но и международное признание потерь Украины во время Второй Мировой Войны, ведь с возвращением культурных ценностей законному владельцу - Украине - возвращается национальная память о достижениях украинского народа", - отметили в министерстве.

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