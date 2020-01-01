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01.01.20 20:49

День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице прошло факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Участники шествия собрались в парке Шевченко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ. От памятника Кобзарю они прошли до здания КГГА на Крещатике.

День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 01День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 02
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 03День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 04
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 05

В столичной полиции сообщили, что в шествии приняли участие около 1000 человек. Общественный порядок обеспечивали 250 правоохранителей, нарушений не было.

День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 06
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 07
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 08
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 09
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 10
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 11
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 12
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 13
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 14
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 15
День рождения Бандеры в Киеве отметили факельным шествием 16

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

Автор фото и видео – Олег Богачук

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