ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора, нардеп Устинова говорит, что с нарушениями

Информация об объявлении конкурс на сайте ГБР датирована 29 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

От кандидатов ожидают пакета из 11 документов. Их соискатель должен лично принести в центральный офис ГБР.

"Документы от кандидатов, желающих принять участие в конкурсе, принимаются с 9 час. 00 мин. 30 декабря 2019 до 18 час. 00 мин. 3 января 2020 включительно", - сказано в сообщении.

Народный депутат от "Голоса" Александра Устинова на своей странице в Facebook обратила внимание на то, что это требование идет вразрез с действующим законодательством.

"Конкурс объявили 30 декабря, подача документов до 3 !!! января. При том, что некоторые справки необходимо собирать больше недели, а не в новогоднюю ночь", - написала Устинова.

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Народный депутат ссылается на закон о ГБР, в котором предусмотрено "объявление о проведении конкурса на официальном сайте Бюро не позднее чем за 15 рабочих дней до дня окончания приема документов для участия в конкурсе".

"В нарушение закона и подзаконного акта, которым регламентируются конкурсы а ГБР, "Слуги" снова хотят под прикрытием праздников и оливье поставить традиций своих ручных руководителей в ГБР. И не просто "Слуги", а председатель комитета по правовой политике, которая должна была стоять на защите права и государственности", - считает Устинова.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

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