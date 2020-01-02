Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

Представители потерпевших просят комиссию по отбору руководящего состава органов прокуратуры утвердить на административных должностях исключенных из дела прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.

Также они просят не утверждать прокурора из новой группы, Сергея Куцого, на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах.

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"Мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, будет утверждать в должности - то есть очевидно имеют конфликт интересов. Такой местью может быть - не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и т.д.", - написала Закревская.

Напомним, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле.

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест были заменены на личное обязательство.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

В рамках обмена Украина, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.

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