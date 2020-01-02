Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.01.20 00:58

Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев. ДОКУМЕНТ

2 января должны состояться собеседования по утверждению на административные должности прокуроров из прошлой группы, исключенной из дела, так и из новой группы. Родственники героев Небесной Сотни хотят, чтобы в процесс вернули старых прокуроров.

Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщила на своей странице в Facebook адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

Представители потерпевших просят комиссию по отбору руководящего состава органов прокуратуры утвердить на административных должностях исключенных из дела прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.

Также они просят не утверждать прокурора из новой группы, Сергея Куцого, на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами 2013 - 2014 годах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Защита выданных на обмен экс-беркутовцев просит Зеленского дать "адекватную правовую оценку" событиям Революции достоинства

"Мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная и обоснованная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования указанных прокуроров, для мести им со стороны руководства Генеральной прокуратуры, которые являются одновременно и членами комиссии, будет утверждать в должности - то есть очевидно имеют конфликт интересов. Такой местью может быть - не утверждение на административной должности, лишение премий, привлечение к дисциплинарной ответственности и т.д.", - написала Закревская.

Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 01

Напомним, 27 декабря суд рассматривает апелляцию на содержание под стражей 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в массовых расстрелах на Майдане.

Также на Цензор.НЕТ: YouTube удалил фрагмент фильма-реконструкции "Висота Жовтневий" о расстреле активистов Майдана 20 февраля 2014

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в суд постановление об изменении группы прокуроров в этом деле.

28 декабря Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-беркутовцам, обвиняемым в расстрелах активистов на Институтской улице в 2014 году. Содержание под стражей и домашний арест были заменены на личное обязательство.

29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

В рамках обмена Украина, передала в ОРДЛО обвиняемых в массовых убийствах на Майдане в 2014 году бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко, которых накануне суд выпустил из-под стражи под личное обязательство.

Читайте также: "Существенно усложнит осуществление правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - миссия ООН про обмен беркутовцев


Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 02
Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 03
Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 04
Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 05
Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 06Родственники героев Небесной Сотни требуют от ГПУ заменить прокуроров по делу экс-беркутовцев 07

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100