Российское пропагандистское агентство Sputnik прекратило работу в Эстонии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

В прошлом месяце эстонские правоохранители направили местному подразделению Sputnik предупреждение о том, что его сотрудники могут быть привлечены к уголовной ответственности из-за санкций Евросоюза против России.

Sputnik в Эстонии публикует свои материалы на русском и эстонском языках. Он контролируется российской государственной медиакомпанией "Россия сегодня", которая также включает телеканал Russia Today и новостной канал "РИА Новости".

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Весной 2014 против руководства "Россия сегодня" были введены персональные санкции Евросоюза.

В МИД Эстонии ранее заявляли, что не считают сотрудников Sputnik не журналистами в том смысле, в котором это слово понимают в свободном мире. По мнению эстонских дипломатов, сотрудники Sputnik - не журналисты, а пропагандисты.