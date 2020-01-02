Враг за сутки 3 раза нарушил режим тишины в зоне ООС: ранен боец

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Все обстрелы украинских позиций зафиксированы вблизи н.п. Орехово и Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Читайте также: Наемники РФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.