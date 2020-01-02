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02.01.20 11:18

ГСЧС объявила открытым снеголавинный сезон

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что в Украине открылся снеголавинный сезон.

лавина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

"По данным украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

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