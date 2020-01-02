"Люди царства своего не уважают больше", - Медведчук пожаловался на выезд украинцев из страны

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

Так, рассказывая о своих литературных предпочтениях, Медведчук процитировал слова Булата Окуджавы и назвал их "знаковыми" для Украины: "Люди царства своего не уважают больше".

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После этого кум Путина пояснил, что украинцы разуверились в том, что происходит в стране.

"Вот то, что происходит у нас в последние годы – разве это не свидетельство того, что люди ищут своего счастья за границей? Люди пытаются найти себя, прокормить семьи. Или устроиться, наладить новую жизнь и – что самое страшное! – обрести новую родину. Разве эти люди не разуверились в том, что происходит в стране?! И власть любая – и предыдущие, и сегодняшняя – должны думать о том, чтобы этих людей сохранить! Чтобы люди понимали и уважали свое царство!" - отметил лидер ОПЗЖ.

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