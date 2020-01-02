Контрразведка СБУ пресекла вербовку жителя Мариуполя ФСБ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Так, житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов.

При этом, как отмечается, сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

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СБУ еще раз напоминает, что статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученным заданием.