Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.01.20 12:15

Контрразведка СБУ пресекла вербовку жителя Мариуполя ФСБ

Служба безопасности Украины предотвратила привлечение жителя Мариуполя к сотрудничеству в пользу спецслужб РФ.

сбу,контрразведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

Так, житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов.

При этом, как отмечается, сотрудник ФСБ требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности. В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и сделать невозможными его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

Смотрите также: Контрразведка СБУ подвела итоги работы за год: 57 производств за госизмену, 54 - терроризм и диверсии, 7 - шпионаж, 90 преступников получили приговоры. ФОТОрепортаж

СБУ еще раз напоминает, что статьей 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В то же время, согласно положениям ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождается гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно сообщил органам государственной власти о своей связи с ними и полученным заданием.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100