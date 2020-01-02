Госдолг снизился до 50% от ВВП впервые с 2013 года

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Размер государственного долга впервые с 2013 года опустился ниже 50% от ВВП", - говорится в сообщении.

Читайте также: Госдолг в 2024 году не должен превышать 40% ВВП, - Маркарова

По данным Минфина, в 2018 году государственный и гарантированный государством долг Украины сократился до 60,9% от ВВП с 71,8% - в 2017 году. Размер государственного и гарантированного государством долга на 31 декабря 2018 года составил 78,32 млрд долларов, или 2,169 трлн грн.

В министерстве отметили, что отношение долга к ВВП в конце 2019 года не должно превысить 50%, в конце 2020 года должно составить 45,3%, а в конце 2024 года - не должно превысить 40%.