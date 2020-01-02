Минздрав оплатил трансплантации на 2020 год

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, оплата перечислена 10 участникам пилотного проекта по трансплантации, которые подали соответствующие заявки и утверждены постановлением Кабмина от 18 декабря 2019 года.

Минздрав осуществил оплату за средства государственного бюджета 2019 года. После использования этих средств будет проведен дополнительный перевод средств из бюджета 2020 года.

Напомним, Кабинет министров продлил на 2020 год пилотный проект по трансплантации.

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