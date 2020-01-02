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02.01.20 15:34

Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов. ДОКУМЕНТ

В списке использованной литературы в экспертизе невербального поведения подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета эксперт КНИИСЭ Ирхин сослался на собственную статью в "Криминалистическом вестнике" от 2012 года, которая содержит ссылки на принцип неопределенности Гейзенберга, лежащий в основе квантовой механики.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил экс-член Общественного совета доброчестности, юрист, старший разведчик 92-й ОМБр (теперь в резерве) Леонид Маслов.

"Почувствуйте глубину мысли в работе, на основании которой работают эти "эксперты". "Онтолигизация психологического портретирования в соответствии с принципом неопределенности Гейзенберга [19]". Вы можете представить какую ахинею плетут эти "шпециалисты". Какой уровень шарлатанства и дремучего наукообразного бреда на грани безумия?" - пишет юрист, обращая внимание на пункт 17 в списке использованной в ходе экспертизы литературы.

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Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов 01Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов 02

Эксперты в деле Шеремета ссылаются на принцип неопределенности Гейзенберга из квантовой механики, - экс-член ОСД Маслов 03

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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