В Киеве на Печерске произошла перестрелка, ранены два человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что к правоохранителям поступило сообщение о драке возле дома на улице Большой Васильковской. По указанному адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

"Предварительно установлено, что участниками инцидента началась словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой один из участников получил травматическое оружие и осуществил несколько выстрелов", - сказано в сообщении.

Так, в результате инцидента два человека получили ранения в различные части тела, врачи оказали им необходимую помощь.

"Правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда обнаружили и изъяли гильзы и пистолет для отстрела резиновых пуль. Для выяснения обстоятельств всех участников доставлены в Печерское управления полиции", - добавили в полиции.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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