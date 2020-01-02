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02.01.20 17:45

Минкульт объявил конкурс на руководящие должности в 7 созданных учреждениях

Министерство культуры, молодежи и спорта объявило конкурс на должности руководителей в семи созданных профильных институтах.

минкульт

Об этом сообщил в Telegram глава министерства Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

"Приглашаем участвовать всех, кому небезразлично развитие этих важных направлений", - написал глава Минкульта.

Отмечается, что конкурс проводится на должности председателей Государственного агентства Украины по вопросам искусств, Государственного агентства Украины по вопросам художественного образования, Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества.

Кроме того, руководителей ищут в Государственное агентство спорта, Государственное агентство развития туризма, Государственную инспекцию культурного наследия и Государственную службу охраны культурного наследия.

Минкульт объявил конкурс на руководящие должности в 7 созданных учреждениях 01

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