С начала суток - 2 обстрела, раненых нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"1 обстрел наших позиций зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

1 обстрел противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Орехово - из подствольного гранатомета", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что потерь среди военнослужащих ООС в результате вражеских обстрелов сегодня нет.

Также на Цензор.НЕТ: 619 оккупантов и 110 единиц вражеской техники уничтожено в 2019-м, - штаб ООС





