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02.01.20 18:37

Полиция задержала мужчину, бросившего гранату во двор своих знакомых на Донетчине

В Донецкой области сотрудники Национальной полиции задержали мужчину, который 1 января бросил во двор своих знакомых гранату.

граната

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Полицейские установили, что 36-летний местный житель пришел в гости к своим знакомым и прихватил с собой гранату. Хозяин дома не был рад гостю и выпроводил его из своего двора. Оскорбленный злоумышленник бросил во двор боеприпас, от разрыва которого и пострадал мужчина", - сообщает полиция.

Отмечается, что в результате происшествия 62-летний житель Авдеевки получил осколочные ранения. Злоумышленник был задержан уже через несколько часов в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В полиции уточнили, что последний находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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