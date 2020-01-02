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02.01.20 19:09

Авдеевка на сутки останется без света

Электроэнергию в городе отключат из-за аварии.

электричество,ремонт,новолуганское

Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Авдеевки, сообщает Цензор.НЕТ.

Город обесточат в 6 утра в пятницу, 3 января. Отключение продлится сутки.

"В связи с аварийной ситуацией, сложившейся из-за повреждения двухцепочечной опоры №12 ВЛ-110 кВ "ГПП2-ГПП1 № 1,2 ответвления Авдеевка", 03.01.2020 года с 06-00 ч., на сутки, будет обесточен город Авдеевка. Восстановление электроснабжения состоится после полного устранения аварийной ситуации", - сказано в сообщении.

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Авдеевка на сутки останется без света 01

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