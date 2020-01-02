Нардеп от СН Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 27.12.2019 № 961/2019 О назначении временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований Венедиктовой Ирины Валентиновны, народным депутатом Украины Венедиктовой И.В. подано личное письменное заявление о сложении депутатских полномочий в Верховную Раду Украины", - сказано в сообщении.

В ГБР напомнили, что должность директора Бюро несовместима с депутатским мандатом.

"К выполнению полномочий в Государственном бюро расследований Ирина Венедиктова приступила 28 декабря 2019 после выполнения требований закона ч. 3 ст. 3 "О статусе народного депутата Украины"", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа" Ирину Венедиктову.

29 декабря ГБР объявило конкурс на замещение вакантных должностей заместителя директора Бюро.

Нардеп Устинова заявила, что конкурс был объявлен с нарушениями. Партия "Голос" требует отменить его проведение.

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