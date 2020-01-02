Послы Польши и Израиля оскорблены чествованием деятелей ОУН-УПА в Киеве и Львове

Об этом говорится в общем заявлении Посла Республики Польша в Украине Бартоша Цихоцкого и Посла Государства Израиль в Украине Джоэля Лиона. Заявление опубликовано на сайте посольства Польши в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"24 декабря Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинского расы. Кроме того, 1 января Киевский городской государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры", - сказано в заявлении.

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Цихоцкий и Лион напоминают о своих "братьях и сестрах, битых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины".

"Мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположного желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов", - сказано в заявлении.

Дипломаты напомнили, что правительства их стран делают все, чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.

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"Мы ожидаем, что также Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. Со своей стороны, мы готовы содействовать в лучшем сотрудничестве с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти", - подытожили авторы заявления.