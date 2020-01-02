В ГБР ответили "Голосу": прошлые правила проведения конкурса утратили силу

В Государственном бюро расследований ответили на обвинения партии "Голос" в нарушении правил проведения конкурса на замещение вакантных должностей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, в пресс-службе напомнили, что 27 декабря 2019 года вступил в силу новый закон о ГБР.

"Согласно новой редакции части третьей статьи 14 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" Типовое положение о конкурсной комиссии и Порядок проведения открытого конкурса утверждается директором Государственного бюро расследований", - заявили в Бюро.

Предыдущая редакция закона о ГБР предусматривала, что Бюро должно придерживаться Типового порядка проведения конкурса на должности, утвержденного Кабмином, отметили в пресс-службе. Но эти правила не согласуются с новой редакцией закона о ГБР, и потому утратили силу.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГБР объявило конкурс на должности заместителей директора, нардеп Устинова говорит, что с нарушениями

Напомним, 29 декабря ГБР объявило конкурс на замещение вакантных должностей заместителя директора Бюро.

Нардеп Устинова заявила, что конкурс был объявлен с нарушениями. По ее словам, на то, чтобы собрать пакет из 11 документов, кандидатам дали вместо положенных 14 дней только 5, 2 из которых - выходные.

Партия "Голос" потребовала отменить проведение конкурса.