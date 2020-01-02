Следователи с нарушениями проводят эксперимент в деле об убийстве Шеремета, - адвокат подозреваемой Кузьменко. ВИДЕО

Об этом он заявил в видео, опубликованном в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Добоша, правоохранители не предоставили защите материалов дела – адвокату не открыли видео, по которому должны проводить эксперимент.

"Я 26-го подал ходатайство об ознакомлении с материалами, следователь расписался о получении ходатайства. Следственный эксперимент я только "за" проводить, потому что я о нем ходатайствовал. Но оно должно быть проведено все правильно. Опять же, прямое нарушение права на защиту", – сказал он.

Адвокат отметил, что ему трудно представить, как эксперимент может быть реализован без первичной информации с видеокамер, "а ребята находятся некоторые в Харькове, и некоторые не в городе. Потому как им на 18.00 прибыть на следствие – понятия не имею".

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По мнению Добоша, следователи сделали это намеренно, "чтобы потом сказать: вот смотрите, адвокаты сорвали следственные действия".

"На самом деле следственный эксперимент должен быть проведен в 02.40, так как они задекларировали, что люди на видео действовали именно тогда, чтобы этому полностью отвечали время, освещение и погода", – добавил Добош.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.