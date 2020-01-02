В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"Александр Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией с участием представителей Консультативного миссии Совета Европы. Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, под эгидой Консультативной миссии Совета Европы прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан при проведении досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека", - сказано в сообщении.

Александр Буряк - выпускник Национальной юридической академии в Харькове. В правоохранительных органах он с 1998 года. С 2015 по 2017 годы был заместителем прокурора Киева.

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"Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которые сейчас стоят перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии", - заявил Буряк.

По его словам, сейчас продолжается перевод следователей и прокуроров, из ГПУ в ГБР.